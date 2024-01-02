ТОП-6 правил закаливания детей для укрепления иммунитета

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок обладал высоким иммунитетом и не болел. Один из способов добиться желаемого — регулярные закаливания, которые укрепят детский организм и позволят противостоять вирусам и инфекциям.
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