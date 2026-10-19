Прокуратура Гомельской области направила в суд дело 27-летнего мужчины, который с августа 2025 года систематически избивал беременную жену, а в конце марта 2026 года в съёмной квартире нанёс ей не менее 35 ударов, от которых она умерла.
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