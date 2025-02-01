Билл Скарсгард в ловушке Энтони Хопкинса в хоррор-триллере “Западня” Продюс...

Билл Скарсгард в ловушке Энтони Хопкинса в хоррор-триллере “Западня”Продюсер Сэм Рэйми (“Зловещие мертвецы”, “Затащи меня в ад”) и режиссёр Дэвид Яровески (“Гори, гори ясно”) рассказывают в триллере “Западня” о неудачливом воре Эдди, которого играет Билл Скарсгард.
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