Билл Скарсгард в ловушке Энтони Хопкинса в хоррор-триллере “Западня” Продюс...

Билл Скарсгард в ловушке Энтони Хопкинса в хоррор-триллере “Западня”Продюсер Сэм Рэйми (“Зловещие мертвецы”, “Затащи меня в ад”) и режиссёр Дэвид Яровески (“Гори, гори ясно”) рассказывают в триллере “Западня” о неудачливом воре Эдди, которого играет Билл Скарсгард.