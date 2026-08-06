«Ониксы» вошли в серию и обрушили давление на порты Одессы

Как сообщил аналитический проект «Рыбарь» со ссылкой на оценку военного эксперта Юрия Кнутова, российская армия заметно нарастила применение противокорабельных ракет «Оникс» по наземным объектам и портовой инфраструктуре Одесской области.
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