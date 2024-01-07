Трёхлетний ребёнок умер от аллергии на холод в Ленинградской области

5 января в городе Лодейное Поле Ленинградской области после прогулки умер трёхлетний ребёнок. Мальчик гулял с бабушкой и дедушкой, а когда дома мать начала раздевать сына, то заметила, что он не дышит, сообщает РЕН ТВ.
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