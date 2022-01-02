Происшествия

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Транспортные полицейские стали добрыми волшебниками для детей из Черноусовской школы-интерната Свердловской области

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по УрФО, представители Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и помогли исполниться самым заветным детским мечтам.

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