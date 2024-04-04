Рудковская сообщила о тяжелом состоянии на фоне новости о беременности: «Дает осложнение»

Несколько дней назад «Звездач» сообщил о том, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская планируют еще одну беременность! Родители двух озорных мальчишек очень хотят дочку и, по словам фигуриста, уже работают над этим вопросом.
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