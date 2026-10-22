Зачем на Луне орбитальная заправка Почему Трамп «приземлил» окололунную станцию Gateway Китайский путь экспансии Российские «Селена» и «Зевс» против NASA….
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