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Царьград

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Задержанная в Севастополе призналась в подготовке теракта: Её рассказ поражает

Задержанная в Севастополе призналась в подготовке теракта: Её рассказ поражает

Предполагаемый агент СБУ собиралась устроить теракт в батальоне "Барс"Сегодня ФСБ сообщила о задержании четырёх женщин, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
шкуры  .
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20 час.
MB
Marina Bubon
К всеобщей нашей радости эти сучки оказались двоечницами. Пусть теперь остаток жизни учатся рукавицы шить.
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20 час.
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