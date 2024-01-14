OpenAI сняла запрет на применение ChatGPT в военных целях

По мнению экспертов, разработчик постепенно двигается навстречу Пентагону и американской разведке. Как именно ИИ может помочь военным?Самый популярный искусственный интеллект разрешили использовать в военных целях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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