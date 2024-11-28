CNN со ссылкой на свои источники в переходной команде Дональда Трампа утверждает, что избранный президент США может потребовать прекратить огонь в Украине для начала мирных переговоров «Команда Трампа намерена настаивать на прекращении огня в Украине на время мирных переговоров между Москвой и Киевом, рассказали два осведомленных источника.
CNN: у Трампа уже обсуждают параметры мирного соглашения по Украине. Что предлагают американцы?
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СХ
Сергей Храмов
«Команда Трампа намерена настаивать на прекращении огня в Украине на время мирных переговоров между Москвой и Киевом" Это у всей команды Трампа врожденный шижизм? С Ураины нет перегорощика по определению. Трамп будет в Киеве со стеной здания вести переговоры, так как с мая 2024 страной ни кто не управляет... клоун 95 канала не счёт... Если Трамп хочет вести переговоры с клоуном от Украины, это его политический уровень клоуна. РВСН
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19 час.
наталия мезенева
Ага, счас, кто это условия ставить решил?
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19 час.
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