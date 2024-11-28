СХ

Сергей Храмов

«Команда Трампа намерена настаивать на прекращении огня в Украине на время мирных переговоров между Москвой и Киевом" Это у всей команды Трампа врожденный шижизм? С Ураины нет перегорощика по определению. Трамп будет в Киеве со стеной здания вести переговоры, так как с мая 2024 страной ни кто не управляет... клоун 95 канала не счёт... Если Трамп хочет вести переговоры с клоуном от Украины, это его политический уровень клоуна. РВСН