На Алтае мальчик-инвалид получает жизненно необходимые лекарства с задержкой

Проблемой заинтересовался Александр Бастрыкин Жительница Алтайского края обратилась в приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с жалобой на то, что ее 13-летний сын-инвалид получает жизненно необходимые лекарства со значительными задержками.