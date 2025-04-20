На Алтае мальчик-инвалид получает жизненно необходимые лекарства с задержкой

Проблемой заинтересовался Александр Бастрыкин Жительница Алтайского края обратилась в приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с жалобой на то, что ее 13-летний сын-инвалид получает жизненно необходимые лекарства со значительными задержками.
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