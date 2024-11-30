Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля

Во Франции большая металлическая фигура птицы упала на толпу. Об этом сообщает Ouest France. Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни человек.
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