Конвой с помощью прорвался в осажденную Газу: Израиль запрещает поставлять топливо

Вашингтон обещает продолжить гуманитарные поставки в палестинский анклав Вторая автоколонна с гуманитарной помощью въехала в Газу на фоне усиления израильских бомбардировок осажденого палестинского сектора.
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