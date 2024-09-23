Мирошник: Украина может собирать "свои" дальнобойные ракеты из западных деталей

Украина может начать собирать на своей территории дальнобойные ракеты из западных комплектующих для ударов по территории РФ, такой вариант исключит все претензии к Западу на фоне обсуждения возможного разрешения ВСУ бить вглубь РФ.
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