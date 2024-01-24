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Царьград

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Это выстрел в спину: Армения дала России окончательный от ворот поворот

Это выстрел в спину: Армения дала России окончательный от ворот поворот

Глава МИД Армении прямым текстом сказал о необходимости в новых союзникахМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал на прошедшей пресс-конференции, что после карабахской войны 2020 года стало очевидно только одно: Ереван должен попытаться найти новых союзников.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Нам всегда стреляют в спину наши союзнички. Которых мы спасали..
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20 час.
Надежда Белугина
Только победа может стать для России доказательством правды.
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20 час.

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