Это выстрел в спину: Армения дала России окончательный от ворот поворот

Глава МИД Армении прямым текстом сказал о необходимости в новых союзникахМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал на прошедшей пресс-конференции, что после карабахской войны 2020 года стало очевидно только одно: Ереван должен попытаться найти новых союзников.
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