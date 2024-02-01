Мать на Урале вскрыла гроб погибшего на СВО сына, чтобы узнать причину смерти

РИАМО - 1 фев. Тело погибшего на спецоперации контрактника Вячеслава Сараева из Каменска-Уральского доставили на родину 25 января, но его не могут похоронить из-за того, что родные не верят в причину смерти, сообщает портал E1.
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