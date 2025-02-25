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Европе больше не нужна Америка? Пусть приглядится к Турции

Европе больше не нужна Америка? Пусть приглядится к Турции

В ответ на дружеский призыв Дж. Вэнса к Европе повысить стандарты демократии и свободы слова некоторые европейские лидеры открыто заговорили об Америке как о враге, от которого необходимо освободиться – либо создав собственную архитектуру безопасности в рамках ЕС, либо прибегнув к иным вариантам действий.

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