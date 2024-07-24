Даже если нынешний вице-президент США «каким-то образом» займет пост президента страны, Украина должна будет признать поражение, так как американцы устали поддерживать украинский конфликт, заявил 24 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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