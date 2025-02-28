В Роскачестве назвали основные стратегии поиска жертв кибермошенниками

Кибермошенники используют тщательно спланированные стратегии для обмана жертв. По данным Роскачества, они собирают информацию о своих целях из открытых источников и социальных сетей, а затем разрабатывают индивидуальные планы атак, передаёт ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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