Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 071 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кирбитов
    Когда вырастит пенсия,есть пенсия15тысяч или, ещё меньше,почему молчите пинсионерыВ 11 регионах Рос...
  • вадим
    ...а вернуть в паспорт графу национальность не призвала))Москалькова призв...
  • Александр Поляничко
    Правильно, им там делать нечего. Молодцы помогают нам.Британия запретит...

В Роскачестве назвали основные стратегии поиска жертв кибермошенниками

Кибермошенники используют тщательно спланированные стратегии для обмана жертв. По данным Роскачества, они собирают информацию о своих целях из открытых источников и социальных сетей, а затем разрабатывают индивидуальные планы атак, передаёт ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх