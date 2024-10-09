Челябинка с 46 кошками заставила уйти из дома сына и мать

Жительница Челябинска с 46 кошками вынудила уйти из дома престарелую мать с 15-летним сыном. Как рассказала региональный омбудсмен Юлия Сударенко, родственники вынуждены жить с еще более возрастной сестрой пенсионерки на малой жилплощади.