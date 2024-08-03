Абрамов: в Совете Федерации разработаны рекомендации по развитию российского рынка спецтехники Редакторская колонкаРазвитие рынка спецтехники и меры по обеспечению технологического суверенитета РФ при реализации инфраструктурных проектов стали темой для обсуждения участников круглого стола в Совете Федерации.