Писатели и артисты расскажут о художнике Петре Бучкине

От Ленина до Шаляпина В Тициановском зале состоится первая персональная выставка произведений Петра Бучкина – живописца, педагога, профессора Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии