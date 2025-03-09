Netscape Navigator празднует 30 лет. История и технологии, которые важны и сегодня. Часть 1

﻿﻿Текст: ThePolymer Недавно Netscape отпраздновал свое 30-летие. Это был технологический прорыв, который подарил нам многие из важнейших технологий, которыми мы пользуемся каждый день! Конец 1994 года был хорошим временем для начала: компьютеры были в каждом доме, Интернет увеличивался вдвое с каждым годом, у всех крупных компаний были собственные веб-сайты, а чтение электронной почты стало повседневным явлением для самых активных людей на планете.