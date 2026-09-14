Бакланов: Европа будет вынуждена вмешаться в конфликт вокруг Йемена

Европа может предпринять меры для урегулирования ситуации в Йемене и Баб-эль-Мандебском проливе. Андрей Бакланов подчеркнул необходимость совместных военно-морских усилий, учитывая захват хуситами стратегических точек и участие США в поддержке Саудовской Аравии.