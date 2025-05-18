Нужный для России результат спецоперации — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира устойчивого мира, также обеспечение безопасности страны и обеспечение интересов русскоязычных жителей Украины.
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