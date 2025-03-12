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Прокуратура Боснии: ордер на арест лидера Республики Сербской Додика

Прокуратура Боснии: ордер на арест лидера Республики Сербской Додика

Прокуратура Боснии инициировала задержание лидеров Республики Сербской: президента Милорада Додика, премьера Радована Вишковича и главы парламента Ненада Стевандича.

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