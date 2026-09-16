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Царьград

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Telegram-канал 112: в Анапе ребенок получил ожог от игрушки

Telegram-канал 112: в Анапе ребенок получил ожог от игрушки

В Анапе ребенок пострадал из-за разрыва антистресс-игрушки, купленной в местном магазине. Игрушка разорвалась, и химическое содержимое попало на кожу мальчика.

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