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В парке Победы Орла отремонтируют сломанное оборудование

В парке Победы Орла отремонтируют сломанное оборудование

В мэрии Орла пообещали отремонтировать сломанное оборудование в парке Победы. Ранее орловчанка пожаловалась, что на одной из площадок сгнил деревянный брус, который едва не покалечил её ребёнка: «В парке Победы на мою дочь упал сгнивший брус на детской площадке парка! Ребёнок чудом не пострадал!».

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