Карелия.ньюс

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Индексация выплат и обеспечение льготников жильем: какие законы вступают в силу в феврале

В феврале вступает в силу ряд законов. Нововведения коснутся многих россиян – речь идет об индексации пособий, передаче невостребованного военными жилья другим очередникам, обновлении перечня жизненно важных лекарств и о других важных изменениях.

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