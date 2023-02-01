Индексация выплат и обеспечение льготников жильем: какие законы вступают в силу в феврале

В феврале вступает в силу ряд законов. Нововведения коснутся многих россиян – речь идет об индексации пособий, передаче невостребованного военными жилья другим очередникам, обновлении перечня жизненно важных лекарств и о других важных изменениях.
В феврале вступает в силу ряд законов. Нововведения коснутся многих россиян – речь идет об индексации пособий, передаче невостребованного военными жилья другим очередникам, обновлении перечня жизненно важных лекарств и о других важных изменениях.
Свежие комментарии