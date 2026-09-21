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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич выложил трогательный пост для дочерей: «Где бы ни находился ваш папа, не проходит и дня, чтобы вас не было в моем сердце»

Звездный защитник « Лейкерс » Лука Дончич вернулся в США после того, как провел лето в Словении со своими двумя дочерьми, и оставил для них послание в соцсетях.

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