Вучич: Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась без союзников на Западе

У Сербии больше нет союзников на Западе, заявил 2 февраля президент страны Александр Вучич.Это стало следствием того, что Сербия, окруженная странами НАТО, продолжает придерживаться военного нейтралитета и не намерена вводить санкции против России, отметил он.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии