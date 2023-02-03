Фейков нет. Тол...
Вучич: Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась без союзников на Западе

Вучич: Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась без союзников на Западе

У Сербии больше нет союзников на Западе, заявил 2 февраля президент страны Александр Вучич.Это стало следствием того, что Сербия, окруженная странами НАТО, продолжает придерживаться военного нейтралитета и не намерена вводить санкции против России, отметил он.

Комментарии
