Взгляд изнутри: 15 фото, демонстрирующих, как все устроено

Каждый день мы видим множество разных вещей. Но вы когда-нибудь задумывались, как они выглядят изнутри? Пора это исправить! Специально для вас мы заглянули внутрь шара для боулинга, фейерверка и осиного гнезда… Но предупреждаем, это зрелище может вас удивить: некоторые предметы гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.