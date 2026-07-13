В Сольвычегодске пройдет фестиваль «СольФест-2026» о наследии Строгановых

В Сольвычегодске с 15 по 18 июля пройдет летний фестиваль «СольФест-2026». Гостей ждут исторические реконструкции, ярмарки ремесел, гастрономические программы, спектакли и экскурсии, посвященные культуре Русского Севера.
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