Жители Новосибирской области стали реже жениться и чаще разводиться

В Новосибирской области в 2023 году на 100 браков приходится 69 разводов, годом ранее – 66. В Новосибирской области за период с января по сентябрь 2023 года зарегистрировано 15 099 браков и 10 471 развод.
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