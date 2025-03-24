В небе над Челябинском заметили метеорит

В небе над Челябинской областью вновь заметили метеорит. Об этом пишет "Хорошие новости". Вспышку в небе, которая произошла 23 марта около 4:30 по местному времени, зафиксировали камеры домофона в микрорайоне "Парковый" в Челябинске.