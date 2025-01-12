Расчёты гаубиц «Мста-С» уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне СВО

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» Западной группировки войск армии России уничтожили пункт управления дронами, замаскированные пулемётные точки и личный состав украинских формирований в зоне спецоперации.
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