Больше 13 тысяч готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки

Праздничный бюджет значительно выше у мужчин, чем у женщин.Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob сообщил, что жители Новосибирской области планируют потратить на новогодние подарки больше 13 тысяч рублей.
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