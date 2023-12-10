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Царьград

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Больше 13 тысяч готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки

Больше 13 тысяч готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки

Праздничный бюджет значительно выше у мужчин, чем у женщин.Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob сообщил, что жители Новосибирской области планируют потратить на новогодние подарки больше 13 тысяч рублей.

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