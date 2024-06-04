СК заинтересовался Макаревичем* после его беседы с пранкерами

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* побеседовал с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вованом), который представился президентом Украины Владимиром Зеленским.
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