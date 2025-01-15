Значит, операция по овладению халявной квартирой началась еще год назад

Судя по тому, что мы уже знаем об этой «примерной семье», можно говорить, что окучивание Российского государства и вытаскивание из него всего что только можно, это одна из главных составляющих их «бизнеса» © «Семья Самадовых»: и снова о Мытищах.
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