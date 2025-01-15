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Значит, операция по овладению халявной квартирой началась еще год назад

Значит, операция по овладению халявной квартирой началась еще год назад

Судя по тому, что мы уже знаем об этой «примерной семье», можно говорить, что окучивание Российского государства и вытаскивание из него всего что только можно, это одна из главных составляющих их «бизнеса» © «Семья Самадовых»: и снова о Мытищах.

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