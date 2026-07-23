Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Эксперт объяснила, как расторгнуть трудовой договор во время больничного

Эксперт объяснила, как расторгнуть трудовой договор во время больничного

Достаточно подать письменное заявление (можно по почте), при этом "отрабатывать" дополнительные дни после выздоровления не придется Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любое время, даже если он временно нетрудоспособен, сообщила RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии