Эксперт объяснила, как расторгнуть трудовой договор во время больничного

Достаточно подать письменное заявление (можно по почте), при этом "отрабатывать" дополнительные дни после выздоровления не придется Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любое время, даже если он временно нетрудоспособен, сообщила RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.