Штормовое предупреждение в связи с аномальными холодами объявили в Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с грядущей аномально холодной погодой. В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы с 16 по 23 декабря на большей территории края будет сохраняться пониженный температурный фон с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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