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Добрый Мир

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"Мы живем в кошмаре": депутат из ФРГ сбежала в Россию ради спасения детей

"Мы живем в кошмаре": депутат из ФРГ сбежала в Россию ради спасения детей

Ольга Петерсен / Frank Molter/dpa|Global Look Press  Вчера 1K прочитали Правый депутат из Гамбурга Ольга Петерсен сбежала с четырьмя детьми в Россию.

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