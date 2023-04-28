Жителям и гостям Петербурга представили чат-бот «Корюшка пошла» в преддверии туристического сезона

Новый бот позволит без особых трудностей найти лицензированные точки по продаже путинной рыбы. Сезонный чат-бот «Корюшка пошла» (@spb_koryushka_bot) запустили в мессенджере Telegram.
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