Закон, порядок, государство

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"Под прицелом даже старики": о жестких неприятностях предупредили приморцев

"Под прицелом даже старики": о жестких неприятностях предупредили приморцев

В Находке заместитель начальника Юрий Свиридов, участковый пункта полиции ОМВД России младший лейтенант Эдуард Байшев, а также сотрудники уголовного розыска провели встречу с представителями старшего поколения — членами клуба "Активное долголетие".

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