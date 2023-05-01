"Под прицелом даже старики": о жестких неприятностях предупредили приморцев

В Находке заместитель начальника Юрий Свиридов, участковый пункта полиции ОМВД России младший лейтенант Эдуард Байшев, а также сотрудники уголовного розыска провели встречу с представителями старшего поколения — членами клуба "Активное долголетие".
В Находке заместитель начальника Юрий Свиридов, участковый пункта полиции ОМВД России младший лейтенант Эдуард Байшев, а также сотрудники уголовного розыска провели встречу с представителями старшего поколения — членами клуба "Активное долголетие".
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