Samnytt: обещавший успех ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту

Офицер ВС Швеции Йоаким Паасикиви, являющийся одним из наиболее востребованных местными СМИ экспертов по Украине и предрекавший успех Киеву, решил изменить свою позицию, «сбросив маску оптимизма», сообщает Samnytt.
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