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Аргументы и Факты

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На Киев летят мощные ракеты: расплата за атаки на РФ все яростнее

На Киев летят мощные ракеты: расплата за атаки на РФ все яростнее

Наращивание интенсивности и мощи ракетных ударов по украинской территории связано со стремлением России уничтожить восстанавливаемые военные производства и вернуть Киев к адекватному восприятию реальности на поле боя.

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