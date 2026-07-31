На Киев летят мощные ракеты: расплата за атаки на РФ все яростнее

Наращивание интенсивности и мощи ракетных ударов по украинской территории связано со стремлением России уничтожить восстанавливаемые военные производства и вернуть Киев к адекватному восприятию реальности на поле боя.
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