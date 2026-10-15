После ударов по ТЭЦ Киев лишился собственной генерации электричества Все три основные киевские ТЭЦ прекратили выработку электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДП Подоляка: ВС Р...
- ДП Подоляка: ВС РФ п...
- Не России решать,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым