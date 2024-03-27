В ГИБДД устанавливают личность погибшего в Петрозаводске мужчины

За рулем внедорожника, сбившего человека в карельской столице, находилась 53-летняя женщина В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали трагическую аварию, произошедшую вечером 26 марта на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.
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