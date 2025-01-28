Экономический форум в Давосе советует не изымать суверенные активы «даже во время конфликтов»

Авторы доклада заявили, что суверенные активы помогают странам защищаться от экономических потрясений и поддерживать стабильность мировой финансовой системы Всемирный экономический форум в Давосе (WEF) призвал не изымать суверенные активы «даже во время конфликтов».
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