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Экономический форум в Давосе советует не изымать суверенные активы «даже во время конфликтов»

Экономический форум в Давосе советует не изымать суверенные активы «даже во время конфликтов»

Авторы доклада заявили, что суверенные активы помогают странам защищаться от экономических потрясений и поддерживать стабильность мировой финансовой системы Всемирный экономический форум в Давосе (WEF) призвал не изымать суверенные активы «даже во время конфликтов».

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